İl dışı atamalar hk.

Arkadaşlar eşim öğretmen doğuda çalışırken 2020 yılında zorunlu hizmet süresini tamamladı 2022 yılında batı iline geldik 1 sene oldu mebbis te tercih modülünü herkese mi açık oluyor? Bide beyan butonunda bulunduğum eğitim kurumunda zorunlu çalılma yükümlülüğümü tamamladım/bulunduğum eğitim kurumunda zorunlu çalışma yükümlülüğümümü tamamlarken diye seçeneği seçip başvuruyu kaydettik okul ilçe mem onayladı ama il mem onaylamadı Gerçekte bizim isteğe bağlı il dışı hakkımız varmı yok mu ilçe mem var diyor il mem yok dedi

Arkadaşlar eşim öğretmen doğuda çalışırken 2020 yılında zorunlu hizmet süresini tamamladı 2022 yılında batı iline geldik 1 sene oldu mebbis te tercih modülünü herkese mi açık oluyor? Bide beyan butonunda bulunduğum eğitim kurumunda zorunlu çalılma yükümlülüğümü tamamladım/bulunduğum eğitim kurumunda zorunlu çalışma yükümlülüğümümü tamamlarken diye seçeneği seçip başvuruyu kaydettik okul ilçe mem onayladı ama il mem onaylamadı Gerçekte bizim isteğe bağlı il dışı hakkımız varmı yok mu ilçe mem var diyor il mem yok dedi