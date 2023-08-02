Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ağustos 2023 19:49
İl dışı atamalar hk.
Arkadaşlar eşim öğretmen doğuda çalışırken 2020 yılında zorunlu hizmet süresini tamamladı 2022 yılında batı iline geldik 1 sene oldu mebbis te tercih modülünü herkese mi açık oluyor? Bide beyan butonunda bulunduğum eğitim kurumunda zorunlu çalılma yükümlülüğümü tamamladım/bulunduğum eğitim kurumunda zorunlu çalışma yükümlülüğümümü tamamlarken diye seçeneği seçip başvuruyu kaydettik okul ilçe mem onayladı ama il mem onaylamadı Gerçekte bizim isteğe bağlı il dışı hakkımız varmı yok mu ilçe mem var diyor il mem yok dedi

Yorgunhacker
Aday Memur
02 Ağustos 2023 19:51
İl mem bulunduğu kurumunda zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamadığundan reddedilmiştir diye açıklama yapmış

spock
Daire Başkanı
02 Ağustos 2023 19:56

2022'de bulunduğunuz ile geldiyseniz iki yıl daha bekleyeceksiniz.

Bu arada, başlığa "hk." yazmanıza gerek yok. Orası zaten yazacağınız şeyin ne hakkında olduğunu yazdığınız yer. Yani "patates sebzesi" gibi saçma bir durum oluyor. Kaldı ki "hk." hakkında kelimesinin de kısaltması değil.


melcea
Genel Müdür
02 Ağustos 2023 20:01

İl dogru yapmis. Esiniz o okulda zorunlu hizmetini yapiyorken af gelseydi, o zaman isterdiniz. Ancak esiniz zorunlu hizmetini baska okulda zaten tamamlamis. O maddeye dayanarak tayin isteyemez. O ilde 3 yilini doldurmali.

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