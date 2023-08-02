Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Ağustos 2023 20:18
İlk atama ve sivil polislik

Sevgili ağabeylerim ben bu sene sınavıma girdim ve tyt'den 375 gibi iyi bir ham puan aldım. Pmyo için başvurdum ve Allah nasip ederse parkur ve sözlüyü de başarıp bu okula gireceğime inanıyorum.

Benim sorum ise okulu bitirdikten sonra benim genel hizmet şeklinde değil de bir şubede misal sivil polis olarak başlama ihtimalim hiç yok mudur? Lütfen bana kızmayın, ben diğer türlüsüne de hazırım, çevik kuvvette de çalışırım mesela. Ancak sivil polis olmak benim 5 yaşından beri hayalim. Bunu çok istiyorum. Bunun olması için elimden gelen her şeyi yaparım. Lütfen bilgisi olanlar beni de bilgilendirsin, hepinize iyi günler diliyorum.


Ercan arıkan
Aday Memur
02 Ağustos 2023 20:22
Gardaş en kötü ihtimal mesai sonu eve giderken sivil kıyafet giyersin olursun işte

siyahbeyaz88
Daire Başkanı
02 Ağustos 2023 20:30
Sivil kıyafetin altınada resmi botu giyer:)
Ercan arıkan, 1 saat önce
Gardaş en kötü ihtimal mesai sonu eve giderken sivil kıyafet giyersin olursun işte

Alemdarali
Daire Başkanı
02 Ağustos 2023 21:11
adamın varsa İhtimal herzaman var yoksa nasip diyeceksin kendini geliştireceksin özellikle bilgisayarı çok iyi bileceksin imkanın varsa ingilizce olsun kürtçe arapça olsun öğreneceksin kardeşim ben 16. yılımda sivil çalışmaya geçebildim şimdi 20.yıl yine resmiyim ama sana bir tavsiye kendini şartlandırma ekmeğini kazanacaksın nasip olursa nasıl çalıştığının önemi yok hakkında hayırlısı olsun
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