İlk atama ve sivil polislik

Sevgili ağabeylerim ben bu sene sınavıma girdim ve tyt'den 375 gibi iyi bir ham puan aldım. Pmyo için başvurdum ve Allah nasip ederse parkur ve sözlüyü de başarıp bu okula gireceğime inanıyorum.

Benim sorum ise okulu bitirdikten sonra benim genel hizmet şeklinde değil de bir şubede misal sivil polis olarak başlama ihtimalim hiç yok mudur? Lütfen bana kızmayın, ben diğer türlüsüne de hazırım, çevik kuvvette de çalışırım mesela. Ancak sivil polis olmak benim 5 yaşından beri hayalim. Bunu çok istiyorum. Bunun olması için elimden gelen her şeyi yaparım. Lütfen bilgisi olanlar beni de bilgilendirsin, hepinize iyi günler diliyorum.