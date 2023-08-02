Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ağustos 2023 20:21
Deprem Tazminatı Bilgilendirmesi

Canlar merhaba. Görev yaptığım ilçe memi aradım deprem tazminatı 6 ay şeklinde yatar, temmuz ayı son tazminatızı bu ayın 13-14ü gibi alacaksınız dedi memur. Şanlıurfa Viranşehir. Toplamda 5 ay aldık son ay kaldı, son kalan 1 aylık tazminatta yatacak, herkesin bilgisine.


Ramazan212147
Aday Memur
02 Ağustos 2023 21:08

Diyarbakır bu ay yatmayacak

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