KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


02 Ağustos 2023 20:27
PMYO 2023 Başvurumu Görüntüleyemiyorum

Arkadaşlar malumunuz pmyo 2023 başvuruları başladı bende gece ilan geldikten max 1 saat sonra görüp başvur butonuna tıkladım sorunsuzca ve Başvurularım kısmına düştü. Linkte görüldüğü üzere : https://prnt.sc/uHp0vS9IpYJs

Ancak başvurumu kontrol amaçlı tıkladığımda bunu görüyorum 2 gündür: https://prnt.sc/W-O8H_L46rem

Bunu yaşayan yaşamış olan var mı ? Bu bir sorun mu yoksa başvurularımda gözüküyor zaten başvurdum deyip rahatlayayım mı ?

Çok Yazılan Konular

30.Sözlü Tarihi 7-29 AğustosPMYO 22. dönem ilan hakkındaPomem atama

Sözlük

ateizm 1 sakal 2 kötülük 3 siftah 1 insanların iyi görünme sorunsalı 2 ölüm 1 sınırları çizmek 2 Ali cabbar 3 venüs retrosu 1 empati 1

Son Haberler

'Çocuklar refakatçileri olmadan tarikat kampına gönderildi' iddiası yalanlandıSağlık mensuplarının sosyal medya paylaşımlarına 'yönetmelik' ayarıİTO açıkladı: Temmuzun zam şampiyonu belli olduTürk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırıElektrik dağıtım şirketi çalışanları ile köylüler arasında 'trafo' tartışması

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?