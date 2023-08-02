Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Ağustos 2023 20:36
2024 enflasyon farkı+toplu sözleşme

Merkez bankasının tahminine göre enflasyon farkının %25 olması bekleniyor. Bunun üzerine toplu sözleşme zammı ne anlaşılırsa o eklenecek. Bu hesaba göre ocakta çok yüksek bir toplu sözleşme zammı verileceğini sanmıyorum.


Produss
Daire Başkanı
02 Ağustos 2023 20:56

Bilmediğiniz konularda yorum yapmayın. Toplu sözleşme zam oranı önümüzdeki 6 ay enflasyonu için veriliyor. Yıllık%40 enflasyon beklemiyorsa en az 12+12 zam verilir


mıcheal owen
Şef
02 Ağustos 2023 21:03

Tamam önümüzdeki 6 ay enflasyon farkı beklentisi %25 oluyor

Produss, 37 dk. önce

Bilmediğiniz konularda yorum yapmayın. Toplu sözleşme zam oranı önümüzdeki 6 ay enflasyonu için veriliyor. Yıllık%40 enflasyon beklemiyorsa en az 12+12 zam verilir

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Memura Kira Yardımı Yapılması.Oransal zam adildir, adeletlidir. Seyyanen zam eğitim, öğretimi baltalar...Memur Maaşı 30.000 Olacak mı?2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirKredi ile ev alanlar için Kira Yardımı?

Sözlük

şu an çalan şarkı 4 sınırları çizmek 2 sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 2 oniomania 1 ötekinin ötekisi 1 kurtlarını dökmek 1 Kaan boşnak 1 güne bir söz bırak 1 tokat kebabı 1 gül suyu 2

Son Haberler

'Çocuklar refakatçileri olmadan tarikat kampına gönderildi' iddiası yalanlandıSağlık mensuplarının sosyal medya paylaşımlarına 'yönetmelik' ayarıİTO açıkladı: Temmuzun zam şampiyonu belli olduTürk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırıElektrik dağıtım şirketi çalışanları ile köylüler arasında 'trafo' tartışması

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?