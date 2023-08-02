Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


02 Ağustos 2023 21:11
2.Şark Tekrar Gelirmi

2022 yılında tuncelide şark görevini yaparak İstanbula döndüm ancak bu yönetmelik çıksaydı 1 yıl daha durarak 2.sarki aradan çıkarırdım sizce 2.sark gelirmi yaşım 38emekliligime 17 sene var

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