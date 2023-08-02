KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


02 Ağustos 2023 21:16
Pomem ön sağlık ortapedi ?

Bugün özel hastaneye skolyoz için gittim, doktor tam sınırda doktorun ölçümüne bağlı benim şuan ölçmem birsey ifade etmez dedi, fakat başka bir tanı koydu askeriye de kesin elenme sebebi fakat polislik biraz daha bu konuda esnek dedi posterior füzyon defekti ile kalan oldu mu?

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