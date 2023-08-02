Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ağustos 2023 21:54
İl dışı atama

Eşim öğretmen tayin istemedi, eğer benim olursa iptal etme hakkım var mı?

Çok Yazılan Konular

meb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksekOkul Yöneticileri Muhasebeci Sayman mı Eğitimci miİl dışı Başvuru EkraniSamsun-atakum'a mazaret ataması?İl dışı atama 2023İl dışı başvuru onayMazeret Tayini Yürütmeyi Durdurma DavasıEmekli Olacak Öğretmene TavsiyelerNeyi bekliyoruz hocam ?Ders paylaşımı

Sözlük

empati 1 venüs retrosu 1 ölüm 1 microcelebrity 1 leylak 1 Bugün olanlar 3 pal nostalji 2 tokat yaprağı 3 Ali cabbar 3 Nomofobi 1

Son Haberler

Gaziantep'te komşu aileler arasında kavga: 1'i polis 15 yaralıABD Senatosu'nda silahlı saldırgan alarmıHalkbank ve VakıfBank'tan yönetim kurulu görev dağılımına ilişkin açıklamaFutbolcu Ömer Faruk Kayaca'yı bıçaklayan şüpheliler tutuklandı'Çocuklar refakatçileri olmadan tarikat kampına gönderildi' iddiası yalanlandı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?