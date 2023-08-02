Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ağustos 2023 21:57
Mesleki eğitim merkezinde müdür yardımcısı olmak

Lise kültür branşları (örneğin edebiyat öğretmeni) buraları tercih edebilir mi


ahir_zaman
Şef
02 Ağustos 2023 22:43

Meslek lisesi statüsünde olduğu için orda çalışabilen her branş buraya atanabilir dostum. Kesin bilgi, sallama değil


ahir_zaman
Şef
02 Ağustos 2023 22:44

Felsefe, coğrafya, hepsi var bizzat şuan çalışıyor


ahir_zaman
Şef
02 Ağustos 2023 22:46

Bu dersler olmadığı için 6 saat dersten de muaflar hiç derse girmiyorlar


ahir_zaman
Şef
02 Ağustos 2023 22:50

Hemen bazı çok bilmişler çıkar şimdi okutacağı ders olmalı diyen. Aldırma tercih et pişman olmazsın asla


fuzuli-i sani
Şef
02 Ağustos 2023 22:53

Teşekkürler hocam


ahir_zaman
Şef
02 Ağustos 2023 22:59

Rica ederim bende m. Eğitimde müdür yardımcısıyim ek ders 19+3 bilgin olsun, meslekçi 6 saat fazla


ahir_zaman
Şef
02 Ağustos 2023 23:00

Koordinatörlük alır haftada 6 saat onlar

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