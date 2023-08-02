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Editörler : **sude**


02 Ağustos 2023 22:13
Tapu Kadastro Müdürlüğünde Çalışan Memur!

Merhaba istanbul Tapu kadastro müdürlüğünde çalışan bir memur arkadaş bana özelden yazabilir mi lütfen.

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