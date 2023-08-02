Sözleşmeliden Kadroya Geçenlerde Eş Durumu Tayin Hk.

İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatı personeliyim. Nisan'da sözleşmeliden kadroya geçtim ve sözleşmeli olarak 2 sene çalıştım(2021 atama).

Yeni evlendim ve eşim üniversiteye öğretim görevlisi olarak atandı. Eş durumu atamasına başvuru hakkım hemen var mı? Çünkü bu bizim son kadroya geçme meselesinde her kafadan bir ses çıkıyor. Bulunduğum yerin müdürü bir şey söylüyor gideceğim yerin müdürü başka bir şey, bakanlığı arıyorum onlar da bilmiyoruz diyorlar.

İçişleri bakanlığında sözleşmeli personel için eş durumu eş kamu personeliyse 1 yıl doldurunca başvuru hakkın var diye biliyorum. Şimdi bu kadroda da sözleşmeliyken süre neyse onun devam ettireleceği söyleniyor( 3 yılsa 3 yıl gibi meb,sağlık bakanlığı. yani 3 yıl şartı yoksa ve 1 yıl o kurumda çalıştıysan başvurabiliyorsun.

Bilgi sahibi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Konuya çok hakim değilim çünkü ve bilgi kirliliği çok. Daha doğrusu yorum kirliliği. Şimdiden teşekkür ederim.