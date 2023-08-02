2020 yılında A bankasından 5 yıllık 3500 TL promosyon aldım. Aynı yıl başka bir ile tayinim çıktı. Bu ilde de 2021 yılında yine A bankasiyla 3 yıllığına anlaşma yapıldı ve ben promosyon alamadım. Şimdi il dışı ile B bankası ile 2022 yılında 3 yıllığına anlaşan bir ilçeye gidiyorum. Burada promosyon alabilir miyim?

2020 yılında A bankasından 5 yıllık 3500 TL promosyon aldım. Aynı yıl başka bir ile tayinim çıktı. Bu ilde de 2021 yılında yine A bankasiyla 3 yıllığına anlaşma yapıldı ve ben promosyon alamadım. Şimdi il dışı ile B bankası ile 2022 yılında 3 yıllığına anlaşan bir ilçeye gidiyorum. Burada promosyon alabilir miyim?