Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Ağustos 2023 23:03
Ek ödeme

Merhaba. bugünkü yatan ek ödeme ile ilgili bilgisi olan var mı? 3 parça halinde 1071 TL mesai mi deprem tazminatı mi


E.Kayı Han
Editor
02 Ağustos 2023 23:50

Hangi ilde yattı.


BÜŞRA ERDOĞAN
Aday Memur
03 Ağustos 2023 00:23

Şanlıurfa

E.Kayı Han, 46 dk. önce

Hangi ilde yattı.

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