Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


02 Ağustos 2023 23:05
Toplu sözleşme farkı ne çıkar?

Arkadaşlar AĞUSTOS AYINDA TOPLU SÖZLEŞME FARKİ TAHMİNİ NE KDR ÇIKAR VE AĞUSTOS MU EYLÜL MAAŞINA Mİ YANSIR


hsnd
Müsteşar
03 Ağustos 2023 08:39

Toplu sözleşme farkı nedir ?


gardereli
Şef
03 Ağustos 2023 08:59

Toplu Sözleşme farkı diye bişey yok kardeş. Toplu sözleşmelerde bazı haklar elde edilir, maaşa zam konusu, mali ve sosyal haklar üzerinde uzlaşılır ve bu kazanımlar 2024 Ocak ayı itibariyle başlar 2025 31 Aralıkta biter.

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