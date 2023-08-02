Adana Sınıf Öğretmenliği merkez okullar hakkında???

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gubaz"eskiyara"
Çok Yazılan Konular
meb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksekOkul Yöneticileri Muhasebeci Sayman mı Eğitimci miSamsun-atakum'a mazaret ataması?İl dışı Başvuru Ekraniİl dışı atama 2023İl dışı başvuru onayDepremden etkilenen öğretmenlere tayin hakkıDers paylaşımıTayin istemeli miyimEmekli Olacak Öğretmene Tavsiyeler
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?