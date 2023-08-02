Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


02 Ağustos 2023 23:31
Adana Sınıf Öğretmenliği merkez okullar hakkında???

Adana?da bu sene 9 tane merkez ilçelerden okul açıldı. Sınıf öğretmenliği tarihinde bir ilk sanırım :) sizce bu okullar ortalama kaç puanla kapatırlar?

Çok Yazılan Konular

meb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksekOkul Yöneticileri Muhasebeci Sayman mı Eğitimci miSamsun-atakum'a mazaret ataması?İl dışı Başvuru Ekraniİl dışı atama 2023İl dışı başvuru onayDepremden etkilenen öğretmenlere tayin hakkıDers paylaşımıTayin istemeli miyimEmekli Olacak Öğretmene Tavsiyeler

Sözlük

ağla açılırsın 7 Bugün olanlar 3 yalnız yaşamak 1 yozgat 4 ölüm 1 postal 1 Brittany maraton koşuyor 1 sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 2 yorgun mermi 2 hamdım piştim yandım 1

Son Haberler

Emeklilik statüsünde 2 çeşit aylık nasıl alınır?Mecliste tartışma başladı, başkanın makam odasında yumruklar konuştu3 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıklarıBilim insanlarından çarpıcı tespit: Gölcük'te nilüfer pahalıya patladıKahramanmaraş'ta hasta taşıyan ambulans devrildi: 5 yaralı

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?