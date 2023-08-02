Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Ağustos 2023 23:35
Engelli raporu olan askeri personelin emekliliği

Merhaba ben hvkk da 17 yıllık Astsubayim. Yüzde 50 engel raporum mevcut fakat hvkk emeklilik dilekçelerini reddediyor. Engel raporu olup mağdur olan başka askeri personel var mı?

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