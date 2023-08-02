Bilenler baksın

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Jandarma yüksek disiplin kuruluJandarma; ihraç / açığa alma / ihraçtan ve açıktan iade / adli soruşturmalarıHakaret suçu nedeniyle ihraç edildimYargıtay'da dosyası olanlarTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıWhatsapp grubundan çıktım, savunmam isteniyor!Hukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Güvenlik Soruşturmasının ilk ve son hali sürecinde devam eden dava nasıl sonuçlanır?MERNİS Adresimizin Her Kuruma Açık Olması Yasal Mı?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?