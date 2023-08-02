Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


02 Ağustos 2023 23:40
Bilenler baksın

Selam dostlar. Bazı fiillerden disiplin soruşturması geçiriyorsunuz ama idare bu fiillerle ilgili soruşturma sürecinde kusurunuz olmadığı için yada kusurunuz olsa dahi bu kusuru hafif gördüğü için takdir yetkisini lehinize kullanarak disiplin cezası tecziye etmiyor. Peki böyle bir durumda idare disiplin soruşturmanızdaki fiili öne sürerek sizle ilgili size külfet oluşturcak bir işlem tesis edebilir mi.


E.Kayı Han
Editor
02 Ağustos 2023 23:52

Edemez

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