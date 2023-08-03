Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ağustos 2023 00:00
Polis esi sark tayini icin es durumu

Arkadaslar şark gorevi çıktı esime bende 11 temmuzda dilekce verdim normalde cok hızlı cıkan tayin sonucları bir turlu acıklanmadı emniyet ile saglik bakanligi arasinda sozlesme vardı bu tarz durumlar max 1 hafta icinde sonuclanırdı ama bu sene mi boyle oldu anlamadım. Benim gibi olan var mı aranızda cevap verirseniz sevinirim.

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