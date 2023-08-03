Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ağustos 2023 00:41
Kademe derece terfi ne zaman gelir

Ekip portal da sürekli takip ediyorum ama kademe derece ilerlemesi olmadı haziran 28 inde 5 yılım doldu ama terfi gelmedi bordo da aynı değişiklik yok sebebini bilen var mı

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