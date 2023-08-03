Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Ağustos 2023 01:42
4b - 4a tekrar 4b

Suanda 4blı calısıyorum hemsıreyım. Merkezı atamayla kadrolu atandım. Sözleşme feshi yapıp gideceğim. 1 yıl dolmadan unı hastanesine 4blı gırebılır mıyım. Il saglık mudurlugu olur dedı ama ıcımde suphe. Unı ıle konustum onlar da sıkıntı olmaz dedıler ama bana mantıklı gelmedi

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