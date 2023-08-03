Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ağustos 2023 02:21
Sağlık bakanlığı ünvan değişikliği sınavı

Sınav sonucu açıklanalı 1 ay oldu ortada ne bir sıralama var ne de bir açiklama bakanlığımız neden her konuda bu kadar yavaş olmak zorunda acaba. Bilgi alabilen var mı arkadaşlar??

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