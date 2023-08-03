Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


03 Ağustos 2023 08:35
Jamyoyu bırakmak

Komutanlarım, JAMYO 'yu bırakılması durumunda MSÜ'ye girme şansı tamamen ortadan kalkar mı?Yoksa girme ihtimalimi olabilir mi , cevaplarınız için teşekkür ederim.

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