Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


03 Ağustos 2023 09:02
Tarım ve Orman bakanlığı 13 yıldır görevde yükselme sınavı açmıyor!!!

neden???

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