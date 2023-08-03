Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ağustos 2023 09:20
ENAG Temmuz Enflasyonu Hk.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Temmuz ayında %13.18 arttı.

Hadi bakalım sıra TÜİK :)


Katre52
Şef
03 Ağustos 2023 09:21

8,64


Portal34
Memur
03 Ağustos 2023 09:24

9,85 ile 11,75 arası bence


kozmiktarihci
Şef
03 Ağustos 2023 09:26

Tüik yarısinı açıklayacak % 6.5 civarı


beyazdag06
Aday Memur
03 Ağustos 2023 09:27
Bazı aylar bile 7,8 beklerken Enagın 14 açıkladığı zamanlar oldu. Şimdi herkes cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyon oranını beklerken Enag ın 13 açıklaması ilginç olmuş. Açıkçası son zamanlarda Enag a da güvenimi zaten yitirmiştim. Para bu zamanda her kapıyı açar ne yazık ki

mühendis.86
Memur
03 Ağustos 2023 09:28

ENAG 13 açıkladı ise TÜİK'in çift hane açıklaması imkansız gibi. Tahmini 7,5 yada 8 civarı :)


genegel
Genel Müdür
03 Ağustos 2023 10:24

Tüm zamanların en yüksek enflasyonu değil, Tüm zamanların en yüksek TEMMUZ enflasyonunun rekoru kırılacak deniyordu öyle de oldu. Bugüne kadar (Cumhuriyet tarihi boyunca) en yüksek temmuz enflasyonu % 7 civarıymış, 9,49 ile temmuz rekoru kırıldı. Zira geçen sene bazı aylarda % 10 küsürler bile açıklanmıştı zaten...

beyazdag06, 1 saat önce
Bazı aylar bile 7,8 beklerken Enagın 14 açıkladığı zamanlar oldu. Şimdi herkes cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyon oranını beklerken Enag ın 13 açıklaması ilginç olmuş. Açıkçası son zamanlarda Enag a da güvenimi zaten yitirmiştim. Para bu zamanda her kapıyı açar ne yazık ki

beyazdag06
Aday Memur
03 Ağustos 2023 10:25
Bilgilendirme için teşekkür ederim
genegel, 27 dk. önce

Tüm zamanların en yüksek enflasyonu değil, Tüm zamanların en yüksek TEMMUZ enflasyonunun rekoru kırılacak deniyordu öyle de oldu. Bugüne kadar (Cumhuriyet tarihi boyunca) en yüksek temmuz enflasyonu % 7 civarıymış, 9,49 ile temmuz rekoru kırıldı. Zira geçen sene bazı aylarda % 10 küsürler bile açıklanmıştı zaten...

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