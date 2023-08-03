ENAG Temmuz Enflasyonu Hk.

Bazı aylar bile 7,8 beklerken Enagın 14 açıkladığı zamanlar oldu. Şimdi herkes cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyon oranını beklerken Enag ın 13 açıklaması ilginç olmuş. Açıkçası son zamanlarda Enag a da güvenimi zaten yitirmiştim. Para bu zamanda her kapıyı açar ne yazık ki

Bazı aylar bile 7,8 beklerken Enagın 14 açıkladığı zamanlar oldu. Şimdi herkes cumhuriyet tarihinin en yüksek enflasyon oranını beklerken Enag ın 13 açıklaması ilginç olmuş. Açıkçası son zamanlarda Enag a da güvenimi zaten yitirmiştim. Para bu zamanda her kapıyı açar ne yazık ki