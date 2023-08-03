Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ağustos 2023 09:21
ENAG Temmuz % 13.18

Tüik yarısıni açıklar % 6.5


kozmiktarihci
Şef
03 Ağustos 2023 09:25

.


Portal34
Memur
03 Ağustos 2023 09:26

9,85 - 11,75


beyazdag06
Aday Memur
03 Ağustos 2023 09:29
Enag 20 tuik 10 civarı bekliyordum. Enag da eski Enag değil. O 13 dediyse tuik 7,8 civarı açıklar ne yazık ki

sozdemir37
Aday Memur
03 Ağustos 2023 09:47

ENAG yıllık enflasyonu % 122 çıkrdı..Tüike bakarsan %38 ... Gerçek enfasyon ise % 200 en az..

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz enflasyonu tahminleriMemurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiOransal zam adildir, adeletlidir. Seyyanen zam eğitim, öğretimi baltalar...Memura Kira Yardımı Yapılması.2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirMemur Maaşı 30.000 Olacak mı?Memur hakkını istiyor.Maaşlar eridi.Ocak ayında Memura en az %25+11.000TL yada %20+12.000TL zam yapı

Sözlük

yıldız tilbe 1 gece gece canı ciğer kebap çekmek 2 insanların iyi görünme sorunsalı 2 Nomofobi 1 ötekinin ötekisi 1 güne bir söz bırak 1 ağustos ayında neler ekilebilir 2 sınırları çizmek 2 kaşları kaldırıp indirmek 1 kulak 1

Son Haberler

Altının gram fiyatı 1.680 seviyesinden işlem görüyorDolar/TL, 26,99 seviyesinden işlem görüyorTemmuz'da fiyatı en fazla artan ürün 'araç yakıt ve yağları', en fazla düşen ürün 'kakao' olduMilli Eğitim Bakanı Tekin, 108'inci dönem kaymakam adaylarıyla buluştuAli Yalçın: Açıklanan enflasyon kaygılandırıyor

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?