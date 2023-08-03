Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Ağustos 2023 09:40
İl dışı

Bildiğiniz gibi her tayin doneminde iptal konusu çok dilleniyor.

İl dışı tayininde çoğu öğretmen sonuçlar açıklanınca çoğu öğretmen ise daha sonuçlar açıklanmadan iptal ettirmeyi düşünüyorlar.

Ben bu düşüncede olan öğretmenler hakkında olumsuz görüşe sahip bir insanım.

Sizler ne düşünüyorsunuz bu düşüncede olan öğretmenler için?

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