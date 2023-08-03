Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ağustos 2023 10:01
Tüik temmuz enflasyonunu 9,49 açıkladı

TÜİK TEMMUZ ENFLASYONUNU 9,49 AÇIKLADI.


C.Z.c.z
Şef
03 Ağustos 2023 10:03

Genelde diğer kurumlar ile aynı. 9.50 11.00 arası deniliyordu. Temmuz tarihinin bir ilki oldu.


Arizonalı
Aday Memur
03 Ağustos 2023 10:07
10 üzerinde olduğunu kesin olarak söyleyebilirim, ama ispatlayamam.

üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
03 Ağustos 2023 10:07

tüik şeffaf olcak etcek bıdı bıdı yapanlar nerde

bir görelim onları en az yüzde 5 kırptılar

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