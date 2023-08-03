Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Ağustos 2023 10:02
İcra müdürlüğü sınavları

İcra müdürlüğü için bildiğiniz gibi kurum dışı alım yapılıyor uzun zamandır, icra katiplerinden ya da kurum içi alınma durumu olur mu sizce

Çok Yazılan Konular

Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiKatiplikten polisliğe geçiş Yeni açılacak cezaevleriKurumlar arası geçişEk ödemeDeprem bölgesine harcırahGörevde yükselme sınavı başvurusu2018 yılı Görevde Yükselme Sınavı657/4b sözleşmeli personel sonradan engelli olma durumu ve tayin talebiAdalet bakanlığı personeli iş bırakma eylemi yapmalıdır

Sözlük

ölüm 2 dragos 1 güçlüden yana olma 3 leylak 1 sinir bozucu insan 2 supporters 7 Yemeğimi bilerek kötü yaptım 1 meraksız insanlar 3 microcelebrity 1 Kaan boşnak 1

Son Haberler

Altının gram fiyatı 1.680 seviyesinden işlem görüyorDolar/TL, 26,99 seviyesinden işlem görüyorTemmuz'da fiyatı en fazla artan ürün 'araç yakıt ve yağları', en fazla düşen ürün 'kakao' olduMilli Eğitim Bakanı Tekin, 108'inci dönem kaymakam adaylarıyla buluştuAli Yalçın: Açıklanan enflasyon kaygılandırıyor

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?