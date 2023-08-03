Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Ağustos 2023 10:07
9.49....
İlk ay 9.49

güleryüz
Aday Memur
03 Ağustos 2023 10:13
Hayırlı olsun ne diyelim ilk aydan zam gitti enflasyon oranı oluştu bile
Toplam 1 mesaj

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