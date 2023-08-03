Anasınıfları anaokulu olunca

Ne değişti merak ediyorum.İlkokul müdür yardımcıları sistemde görünmüyor artık oysa her işlerini bu arkadaşlar yapıyorlardı yetki verilmemiş o halde hiç bir işi yapmaz imza atmamaları gerekir sistemde sade müdür var yetkili.Şimdi ne oldu 80 öğrencili üç sınıfı var diye anaokulu ettiniz müdür yardımcısı ben yapmam bunların işlerini yetkim yok diyor.Yüzü geçene müd yrd vereceğiz diyorsun sayın meb.İlkokulun iki müdür yrd birinide böylece norm fazlası ettin.Sayı düştü 80 kişi ya ilkokuldan.Şimdi değerli idareci öğretmen arkadaşlarım altyapısız ben yaptım oldu bitti hareketleri işleri bunlar malesef ben soruyorum ne değişti kim kazandı yani neyi hallettiler.Okul bina sınıf öğretmen aynı değişen birşey yok.Takdir sizin