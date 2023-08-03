Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ağustos 2023 10:25
2023 ikinci 6 aylık enflasyonun 2024 Ocak zammına etkisi olacak mı?

Merhaba. 2014 Ocak zammı için halihazırda devam eden toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında açıklanacak oran üzerine enflasyon ilavesi nasıl olacak? 2023 ikinci altı aylık enflasyon %6'yı geçen oranda mı Ocak 2024'e eklenecek?


genegel
Genel Müdür
03 Ağustos 2023 10:31

2022-2023 KÇP'ye bakarsanız, orada 2023 2. 6 aylık enflasyon farkının, farkın doğduğu an (Ocak 2024 enflasyonunun açıklandığı gün) ayın 1'inden itibaren maaşlara eklenir ifadesi var. O yüzden 2024 ocak'da 6'nın üstünde kalanını alacağız.

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