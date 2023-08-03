Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ağustos 2023 10:27
Eş durumu tayini

Kendim adalet bakanlığında İzmir de çalışıyorum eşim sağlık bakanlığında Karaman da çalışıyor eşim İzmir" e tayin istedi fakat dolu bölge diye kordinasyon yazısı yazdılar bakanlığıma , bakanlık bizim eş durumu tayin dönemlerimiz yılda 2 kez yapılmaktadır bu tarihlerde başvuru yaparsa değerlendirme yapılacaktır ancak , 2024 Şubat ayından önce karaman iline atanmasın da imkan yoktur diye yazı yazmış böyle yazı yazdığı için sonuç olumlu mu olur olumsuz mu başına gelen oldu mu acaba ?

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