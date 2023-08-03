Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ağustos 2023 10:40
Yetkili Sendika Toplu görüşmede Talep Ettiği Zam Oranını Alamazsa Resti Çeker mi?

Temmuz ayı enflasyonu makyajlı hali ile %9,49 çıkması, yaşanan enflasyonist ortam, akaryakıt, kira ve dövizdeki önüne geçilemeyen artış, ürünlere gelen günlük ve haftalık zamlar.... Yani yaşanan hayat pahalılığı dikkate alındığında yetkili sendikanın toplu sözleşme taleplerinin az kaldığını düşündürtmektedir. Bununla birlikte toplu sözleşmede yapılan açıklamalar sonucunda elde edilen izlenime göre Çalışma bakanlığının yetkili sendikanın taleplerini gerçekçi bulmadığı ve çok fazla olduğunu ima etmesi talep edilen zam oranlarının verilmeyeceğini düşündürtmektedir. İşçi sendikası ben işçime talep edilen zam oranını almazsam o masada olmam, benim işçim her şeyin iyisini hak ediyor derken, yetkili sendika ise makul talepler diyerek sadece açıklama yaparak 'iyi polisçilik' oyunu mu oynamaktadır. Talep edilen zam oranları olmazsa masayı terk ederim deyip resti çeker mi yetkili sendika? Yoksa memuru her zamanki gibi hayal kırıklığına mı uğratacak?


StajyerAIM
Aday Memur
03 Ağustos 2023 10:46

%3,5'u görürse masadan kalkmaz Ali Yalçın, 3,5 altında kalırsa resti çeker ama (!)

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