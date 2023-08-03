Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ağustos 2023 11:06
Memursen ile Kamusen Toplu Sözleşme Öncesi neden eylem yapmıyor???

hiç sorma ihtiyacı duyuyor musunuz? hala bu konfederasyonlarda olma gerekçeniz nedir?


beyazdag06
Aday Memur
03 Ağustos 2023 11:12
Doktorlar eylemde.. Ama eğitim veya diğer iş kolları hep korkaktı öyle de kalacak

Md00
Aday Memur
03 Ağustos 2023 11:42

neden acaba...


lalati
Genel Müdür
03 Ağustos 2023 11:47

dilleri tahriş olmuş o yüzden


Mussa1453
Aday Memur
03 Ağustos 2023 13:44

İt sahibini ısırmaz.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Temmuz enflasyonu tahminleriMemurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Oransal zam adildir, adeletlidir. Seyyanen zam eğitim, öğretimi baltalar...Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemura Kira Yardımı Yapılması.2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirMemur Maaşı 30.000 Olacak mı?Memur hakkını istiyor.Maaşlar eridi.Ocak ayında Memura en az %25+11.000TL yada %20+12.000TL zam yapı

Sözlük

Paranın satın alamayacağı bir şey söyleyin 5 ağla açılırsın 7 yalnız yaşamak 1 ağustos ayında neler ekilebilir 2 Kaan boşnak 1 yozgat 10 microcelebrity 1 bir kitap yazarının değil,onu okumaya ihtiyaç duyanındır 2 empati 1 tokat yaprağı 1

Son Haberler

Kedisi ölen kadın kliniği bastı, veterineri darbettiMahkemeden tahliye taahhütnamesi kararı: Kiracı attığı imzadan sorumluBorsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördüSağlık-Sen'den Bakan Koca'ya ziyaretŞile'de bulunan top mermileri 2. Dünya savaşından kalmış

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?