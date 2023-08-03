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Editörler : cihan27E.Kayı Han
Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?
1 yıl ara verdiğimiz, klasikleşen anketi başlatıyorum. Elimdeki bilgiler ışığında analizimi paylaşayım. İLK 7 AY enflasyon %31,62 oldu. MB hedefi olan %58 için 4+4+3+3+5 gelmeli. Bu durumda ocakta gelecek olan enflasyon farkı da %24,5 olacak.
1 yıl ara verdiğimiz, klasikleşen anketi başlatıyorum. Elimdeki bilgiler ışığında analizimi paylaşayım. İLK 7 AY enflasyon %31,62 oldu. MB hedefi olan %58 için 4+4+3+3+5 gelmeli. Bu durumda ocakta gelecek olan enflasyon farkı da %24,5 olacak.
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