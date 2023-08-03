Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ağustos 2023 11:18

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?
1 yıl ara verdiğimiz, klasikleşen anketi başlatıyorum. Elimdeki bilgiler ışığında analizimi paylaşayım. İLK 7 AY enflasyon %31,62 oldu. MB hedefi olan %58 için 4+4+3+3+5 gelmeli. Bu durumda ocakta gelecek olan enflasyon farkı da %24,5 olacak.

Bu ankete 2 saat 32 dakikada, 22 kişi oy kullandı

1 yıl ara verdiğimiz, klasikleşen anketi başlatıyorum. Elimdeki bilgiler ışığında analizimi paylaşayım. İLK 7 AY enflasyon %31,62 oldu. MB hedefi olan %58 için 4+4+3+3+5 gelmeli. Bu durumda ocakta gelecek olan enflasyon farkı da %24,5 olacak.

ten.ralrumem
Daire Başkanı
03 Ağustos 2023 11:42

Analizi burada detaylandırayım.

MB hedefi olan %58 için önümüzdeki aylar 4+4+3+3+5 gelmeli. Bu durumda Yıllık enflasyon %58,5 Ocak'ta gelecek olan enflasyon farkı da %24,5 oluyor.

Bu şartlar sağlandığında toplu sözleşmede alınacak zam oranına göre 2024 Ocak maaş artışı kesinleşecek. Bu konudaki çıkarımlarım da;

Toplu sözleşme zam oranı Ocak 2024 artış oranı (%24,5 enf. farkı dahil)

%5 %30,67

%10 %36,90

%15 %43,12

%20 %49,34


Vardır bir hayır
Memur
03 Ağustos 2023 11:44

Enflasyon farkı 27-28 gelir toplu sözleşmeyle beraber 37-38 civarı diyorum


debug
Genel Müdür
03 Ağustos 2023 11:46

%35

Toplam 3 mesaj

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