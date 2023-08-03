Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?

Analizi burada detaylandırayım.

MB hedefi olan %58 için önümüzdeki aylar 4+4+3+3+5 gelmeli. Bu durumda Yıllık enflasyon %58,5 Ocak'ta gelecek olan enflasyon farkı da %24,5 oluyor.

Bu şartlar sağlandığında toplu sözleşmede alınacak zam oranına göre 2024 Ocak maaş artışı kesinleşecek. Bu konudaki çıkarımlarım da;

Toplu sözleşme zam oranı Ocak 2024 artış oranı (%24,5 enf. farkı dahil)

%5 %30,67

%10 %36,90

%15 %43,12

%20 %49,34