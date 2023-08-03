Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


03 Ağustos 2023 11:43
Temmuz ayı enflasyon 9.49

Arkadaşlar temmuz ayında bildiğiniz üzere iğneden ipliğe olmak üzere herşeye en az yüzde 50 zam geldi ama tüik yine yaptı yapacağını ve enflasyon 9.49 oldu. Bu şekilde daha nereye kadar ezeceksiniz bu insanları siz her defasında enflasyonu düşük gosterdikte alım gücü git gide düşüyor Allah sonumuzu hayır etsin


karabatak28
Aday Memur
03 Ağustos 2023 12:07
Bence çok iyi siz oy verirken aklınız tok muydu oh oh

secret.lifee
Daire Başkanı
03 Ağustos 2023 12:32

3 Temmuz Benzin 24 TL

3 Ağutos Benzin 37 TL

Sadece Benzindeki artış % 50

Gerçi 7 TL sini direk ÖTV yi artırıp keş parayı sıyırdılar. Sorsan onu hesaba katmazlar.


sükürcüdayi
Aday Memur
03 Ağustos 2023 13:23

Enflasyon sepeti diye birşey var orada bir sürü gereksiz ürün var insanların temel ihtiyaç duyduğu ve sürekli aldığı ürünlere göre hesaplama yapsalar en az yüzde 40 çıkar ama insanların belkide yılda 1 yada ömründe 1 kere aldığı gereksiz ürünleride hesaba kattıkları için yüzde 9.5 çıkıyor yani seper sistemi yanlış


emrahüzülmez
Aday Memur
03 Ağustos 2023 13:28

Enflasyon sepetini bırakın arkadaş o sepete çekirdeksiz yaş üzümü koyun zira dün kilosu 50 Tlydi


Zeytun31
Memur
03 Ağustos 2023 13:35
Ben enflasyonun daha düşük çıkmasını bekliyordum.

Gökhan koçtürk
Aday Memur
03 Ağustos 2023 13:48

Ulan süzme burda yorum yazan herkes senin gözünde iktidar yanlısı galiba ben burda eleştiri yapıyorum sen çıkmış oy verirsen şöyle olur böyle olur diyorsun kafaya bak

karabatak28, 2 saat önce
Bence çok iyi siz oy verirken aklınız tok muydu oh oh
Toplam 6 mesaj

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