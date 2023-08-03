Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Ağustos 2023 11:48
Deprem bölgesi fazla mesai hk.
Deprem bölgesinde 90 saati geçmemek üzere 6 aylık fazla mesai ödemesi hazırlayan adliye var mı neye göre ödeme olacak

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