Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"



Becayiş istiyor
03 Ağustos 2023 12:18
Ücretli öğretmenlik
Başvurular başladı mı il il farklılık gösteriyor mu? E devlet ten dönem bilgisi bulunamadı yazıyor. Ne demek bilen var mı?

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