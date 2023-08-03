Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Ağustos 2023 12:38
Eşel Mobil Geri Gelmeli ! Yeter Kerizlik Yaptığımız !

Enflasyon karşısında daha ilk aydan eksiye geçmeye başlıyoruz.

benzinci gıdacı ev sahibi beyaz eşyacı aklına kim gelirse hemen geçiriyor zammı biz de KERİZ gibi 6. ayın sonunu bekliyoruz. Yete lan ne zaman bitecek bu KERİZLİK !


Yondaimeminato
Şube Müdürü
03 Ağustos 2023 12:52

Piyasa da şükürcü kalmamış tuhaf . Belli ki onların da beli kırık.

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