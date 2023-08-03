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Editörler : LanetF16 Gökçen


03 Ağustos 2023 13:55
Dünyanın En Pahalı Kahvesinin Kedi Dışkısından Yapılması

dünyanın aslında saçma bir simülasyon olduğu gerçeğini ortaya koyan durum.

"Bazı insanlar bu özel kahvenin dünyanın en iyisi olduğuna inanıyor, ancak ondan uzak durmanız için büyük bir neden var ? ve bunun etkileyici fiyatıyla ilgisi yok. Kopi Luwak kahvesinin ne olduğunu ve neden muhtemelen içmemeniz gerektiğini öğrenmek için makalemizi okumaya devam edin."

kilosu 600 dolar. şaka da değil, ciddi: https://www.horecatrend.com/2023/07/30/kedi-diskisindan-uretilen-kahve-kopi-luwak-kahvesi/

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