2023 Yılı memur günlük ve yollukları güncellensin

Ticaret Bakanlığı Harcırah Rehberinin 76.maddesinde belirtildiği üzere Sürekli görev yolluğu: görev yeri değişenlere evvelce yerleşmiş oldukları yerden yeni memuriyet yerlerine gitmelerine ve aynı zamanda ev eşyalarının taşıtılmasına bağlı olarak bir anlamda yapılması zorunluluk arz eden giderlere karşılık verilmektedir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu?nun 9?uncu maddesinde, naklen veya tahvilen başka bir yere gönderilenlere, bu tayinleri sırasında, eski memuriyet mahallerinden yeni memuriyet mahalline kadar sürekli görev yolluğu verileceği; 6245 sayılı Harcırah Kanunu?nun 10?uncu maddesi uyarınca, yurt içindeki sürekli bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere yol gideri, gündelik, aile gideri ve yer değiştirme giderinin birlikte verileceği; 6245 sayılı Kanun?un 59?uncu maddesinde, harcırah işlemlerinde aksi sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar olunacağı hükme bağlanmış olup; Yer Değiştirme Masrafı; ikametgahlarını değiştirmeleri dolayısıyla yapmak zorunda kaldıkları eşya ve diğer masraflar karşılığı ödenen parayı ifade etmektedir.

Yukarıda yer alan ilgili mevzuat hükümleri gereği görev yeri değişen personellere yeni görev yerlerine gidebilmeleri için yapmak zorunda oldukları harcamalara karşılık kurumlarınca verilmesi gereken Sürekli Görev Yollukları ile ilgili 2023 yılı temmuz ayında benzin, motorin ve KDV?ye yapılan son zamlardan sonra TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi resmi verilerine göre ulaşım maaliyetlerinin bir önceki seneye nazaran %105,86 artmış olmasına rağmen memurlara verilecek Gündelik ve Yol Ücretlerinde herhangi bir düzenleme yapılmadığından; şu anki mevcut haliyle 600 km için memura verilen görev yolluğu miktarı 10binTL iken gerçek hayatta 600 km için memurdan istenen en düşük nakliye bedelinin ise 40bin TL?yi geçmiş olduğu göz önüne alındığında, alınan harcırah tutarı ile personel tarafından yapılan zorunlu giderler arasında uçurum derecede fark bulunduğu, memurun yer değişikliği yapabilmesi için ödenen harcırah tutarının taşınma masraflarının 4?te 1?ini bile karşılamadığı gibi görev yeri değişen personellerin artan nakliye masraflarından dolayı kredi çekmek zorunda kalıp mağdur olması sebebiyle;

6245 sayılı Kanunun 1 ve 2.fıkraları gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte ilgili Bakanlıkların bu hususta ortak bir düzenleme yapılarak tayini çıkan personellerin Gündelik Gider masraflarının en üst limitten verilmesi sağlanarak, Harcırah Kanunu?nda hükmettiği şekilde tayini çıkan personel tarafından yapılması zorunlu gider ve eşya taşıma masraflarını karşılayacak şekilde bir ödeme yapılabilmesi için Memur Gündelik ve Görev Yolluğu ödemelerinin yapılan zamlar oranında arttırılması talebimizi duyurmak için bütün meslek dalları olarak el ele verelim, haklı taleplerimizi gerek sendikalar gerek CİMER gerekse sosyal medya üzerinden yetkililere iletelim!