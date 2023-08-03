Danıştay'dan memurları ilgilendiren karar! Toplu Sözleşme maddesi iptal edildi! şimdi ne olacak

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Temmuz enflasyonu tahminleriMemurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Oransal zam adildir, adeletlidir. Seyyanen zam eğitim, öğretimi baltalar...Memura Kira Yardımı Yapılması.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi2023 Temmuz maaşlarımızı yazalımSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidirYetkili Sendika Toplu görüşmede Talep Ettiği Zam Oranını Alamazsa Resti Çeker mi?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?