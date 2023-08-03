Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Ağustos 2023 14:19
Danıştay'dan memurları ilgilendiren karar! Toplu Sözleşme maddesi iptal edildi! şimdi ne olacak

Danıştay 12. Dairesi, 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 'Toplu sözleşme ikramiyesine' ilişkin hükmü iptal etti

https://www.kamubiz.com/danistaydan-memurlari-ilgilendiren-karar-toplu-sozlesme-maddesi-iptal-edildi


doks
Daire Başkanı
03 Ağustos 2023 14:35

Hele şükür. Çok geciktiler.


r.diyojen
Daire Başkanı
03 Ağustos 2023 16:18

Danıştay zaten yürütmeyi durdurmuştu, madde uygulanmıyordu. Sonra %2 barajına kanun çıkardılar, toplu sözleşme maddesinin bir önemi kalmamıştı. Kanun AYM'nin önünde, bakalım onlar ne diyecek..


Podesta
Genel Müdür
03 Ağustos 2023 16:26

Arkadaşlar sendika üyesi olmanın yıllık getirisi ne kadar ?

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