Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


03 Ağustos 2023 14:32
Becayiş
Tarım bakanlığı aynı ünvan olan yeni kadroya geçen personelle eski kadrolu personelin becayiş yapmasına izin vermiyormuş yasal dayanak nedir bilen var mı arkadaşlar

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