Hakem hastane

Çok geçmiş olsun hocam. Ben de çok acılar çektim, doktorlar kolumu bacağımı alçıya aldıktan sonra sırf MEM ?den çekindikleri için rapor verememişlerdi veya vermemişlerdi. Kırıklardan dolayı ev içinde bile hayatımı devam ettiremiyordum kaldı ki okula gitmek.

Mecburen 1 yıl ÜCRETSİZ İZİN kullanmak zorunda kalmış maddi manevi perişan olmuştum.

O günler geldi aklıma.

Okullardan, MEM?den,? o kadar soğudum ki. Emeklilik için can atıyorum bu ay inş olacağım.

Umarım size yapılan eziyetin bir karşılığı vardır. Bir dilekçeyle yazın her yere hocam.