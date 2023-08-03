Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Ağustos 2023 14:44
Hakem hastane

Arkadaşlar raporum fenne uygun olmadığı için hakem hastaneye sevk edildi. Hakem hastane raporumun fenne uygun olduğuna karar verdi. Okul müdürünü hakem hastaneye sevk edilmem konusunda şikayet edebilir miyim ve edersem bir sonuç elde edermiyim?


Şahinnn3434
Aday Memur
03 Ağustos 2023 15:46

Arkadaşlar bu konuda bilgisi olan yok mu?


BayrakHoca
Şef
03 Ağustos 2023 16:26

Çok geçmiş olsun hocam. Ben de çok acılar çektim, doktorlar kolumu bacağımı alçıya aldıktan sonra sırf MEM ?den çekindikleri için rapor verememişlerdi veya vermemişlerdi. Kırıklardan dolayı ev içinde bile hayatımı devam ettiremiyordum kaldı ki okula gitmek.

Mecburen 1 yıl ÜCRETSİZ İZİN kullanmak zorunda kalmış maddi manevi perişan olmuştum.

O günler geldi aklıma.

Okullardan, MEM?den,? o kadar soğudum ki. Emeklilik için can atıyorum bu ay inş olacağım.

Umarım size yapılan eziyetin bir karşılığı vardır. Bir dilekçeyle yazın her yere hocam.

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