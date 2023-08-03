Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


03 Ağustos 2023 14:48
Motorlu Taşıt Sürücüleri Uygulama Sınavı Sorumlusu Kursu

MEBBİS de aldığım belge de kurşun süresi 8 saat yazıyor. Benim bildiğim 12 saatlik kurs. Sizce herhangi bir sıkıntı var mı hocalarım

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