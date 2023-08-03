KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : E.Kayı Han


03 Ağustos 2023 14:48
İşsizlik maaşı

abilerim kardeslerm selamlar. ben 1.5 seneden beridir aynı yerde calısmaktayım. fakat yükseldim vardiya müdürü oldum. calıstıgım yer beni aynı şehir fakat başka mağazasına gönderdi sigorta girişimde mayısın 7 sinde kesilip 8 inde tekrar giriş yapıldı yeni calıstım yere sorum şu: ben işsizlik maaşını eylülde hakediyordum şu an bir sorun olur mu 120 gün calısmam gerekir mi yoksa eylülde çıkarılmak istedigimi konusacağım kabul edilirse işsizlik alabilir miyim lütfen cevaplarınızı bekliyorum


ahmetcanyildirim93
Aday Memur
03 Ağustos 2023 15:34

İşsizlik maaşı için senin istifa etmemen onların çıkarması gerek diye biliyorum

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