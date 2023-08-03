Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ağustos 2023 14:54
Üst öğrenim ile ilgili bilgi

2 yıllık tıbbi lab bitirdim üstüne aöf'ten 4 yıla tamamladım sağlık yönetimi. tekrar sınava girip 4 yıllık bölüm tercih etsem eğitim durumu tayini yapabilir miyim? yoksa yüksek lisans yapmam mı gerekiyor?

Çok Yazılan Konular

Çksy 2023 Haziran iller arası ckysye düşen var mı?Üniversite TercihÇkys Zulmü Tıbbi Sekreter Görev Yeri ÖnerisiSağlık bakanlığı gebelikte nöbetPolis esi sark tayini icin es durumuBitlis devlet hastanesi hakkında bilgiEş durumu tayini Eğitim durumu tayini iptal olur mu

Sözlük

kanunla muhabbet 2 Kadın editörlerin erkek editörlerden daha objektif olması 13 ördek sendromu 1 puslu.a.y.n.a 2 Kaan boşnak 1 yıldız tilbe 1 supporters 2 LPG tüplerinde yeni dönemin başlaması 1 ateizm 1 gece gece canı ciğer kebap çekmek 2

Son Haberler

YAŞ kararları açıklandı: Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak olduYıllardır hizmet ettiği patronu babası çıktı: DNA testiyle mirasa ortak olduTemmuz'da fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerKKM hesaplarında yeni rekor: 3,1 trilyon lirayı aştıLastiği patlayan tırın cipe çarpması sonucu 2 kişi öldü

Editörün Seçimi

Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?