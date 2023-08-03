Yurtdışı eş durumu hakkında

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
Müftü neden intihar eder? Banka Anlaşması biten iller4b ünvan destek personeli98 B'den Görevine Son Verilip Dönen Var mı?Yaz Kuran Kursları ve Diyanet Hocalarına Yine Üvey Evlat MuamelesiYaz Kur'an Kurslarında Günlük 4 Saat Ders Verilip 3 Saat Ücret ÖdenecekBunun neresinde Adalet?KKÖ Eş Durumu Tayini
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Temmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Enflasyon beklentisine nokta koyalımÖzelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.Kadroluyken istifa eden mesleğe geri dönebilir mi?