Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


03 Ağustos 2023 15:08
Yurtdışı eş durumu hakkında
Eşimle beraber yurtdışı sınavına başvurduk benim puanım yetmedi eşimin puanı yetti.Normal şartlarda erkek sınavı kazanınca Kuran kursu hocası eşini götürebiliyor.Tam tersi durumda bayan eş kocasını götürebiliyor mu bilgisi olan bilgi verebilir mi

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