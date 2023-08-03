Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


03 Ağustos 2023 15:14
KOMİSYON
Arkadaşlar bu öğretmen atamaları da kurulan komisyonlar da kimler oluyor... Bilgisi olan cvp verebilir mi ?

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