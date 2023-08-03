Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Ağustos 2023 15:47
Sağlık bakanliğından istifa?

Sağlik bakanliğında sözleşmeli olarak çalışan tekniker istifa ederse daha sonra mesleğe geri dönebilir mi?

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